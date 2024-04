Bajic explodiert gegen Bregenz: "Wussten, dass er kommen wird"

Groß waren die Hoffnungen der Fans der SV Ried gewesen, als in der Winterpause die Heimholung von Ante Bajic verkündet wurde. Etwas länger als geplant mussten sie auf die ersten Treffer des 28-Jährigen nach seiner Rückkehr warten: Beim 5:0 in der 2. Fußball-Liga gegen Bregenz traf der Altheimer dafür gleich drei Mal – und zeigte, wie wichtig er für seine Mannschaft speziell in der kommenden Saison werden kann.

Bajic wurde in der Winter-Übertrittszeit zwar heimgeholt, um schon im Frühjahr im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg den Unterschied auszumachen, in seinen ersten Spielen wirkte er aber noch nicht voll integriert. "Ich war da relativ locker, weil ich wusste, dass es kommen wird. Er wusste, dass wir ihm vertrauen. Tore kann man aber auch einfach nicht erzwingen", sagt Ried-Coach Maximilian Senft.

Im System von Senft musste sich der eigentliche Flügelspieler auch an eine neue Rolle gewöhnen – als Neuner an vorderster Front. Senft: "Wir haben versucht, dass wir die Spielerkonstellationen so hinbekommen, dass sie gut zu ihm passen. Es harmoniert jetzt schon richtig gut."

Nicht nur Bajic agierte gegen Bregenz in Topform – wieder einmal feierte Ried gegen ein qualitativ schwächer einzuschätzendes Team ein Schützenfest. Es war bereits das fünfte 5:0 der Saison. Den Rückstand auf die Spitze riss man vor allem gegen die direkten Rivalen auf. Senft: "Das müssen wir für die kommende Saison mitnehmen: dass wir uns durch Nackenschläge nicht aus der Bahn werfen lassen."

