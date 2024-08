 SV Ried blieb in 2. Liga auch in Lafnitz makellos

Der Aufstiegsfavorit feierte am Samstag in Lafnitz einen 3:0-Sieg und hält als Tabellenführer beim Punktemaximum von 15 Zählern. Zudem bleiben die Innviertler weiter ohne Gegentreffer. Im zweiten Samstagsspiel kam der SV Stripfing zu einem ebenfalls ungefährdeten 3:0-Heimerfolg gegen den SV Horn.

Die Partie in Lafnitz stand wegen starker Regenfälle am Rande einer Absage, mit 20 Minuten Verspätung wurde das Match schließlich von Referee Alain Sadikovski angepfiffen. Die Rieder waren die erwartet dominante Mannschaft, allerdings brauchte die Elf von Trainer Maximilian Senft gut eine Stunde und einen Handelfmeter, um in Führung zu gehen. Goalgetter Mark Grosse ließ sich die Gelegenheit vom Punkt nicht entgehen (58.). In den Schlussminuten trafen noch Ante Bajic (90.) und erneut Grosse (93.) für die Oberösterreicher.

Für die Stripfinger sicherten Darijo Pecirep (7.) sowie Gabryel (69.) und Sanel Saljic (71.) mit ihren Treffern drei Punkte. Die 2.-Liga-Matinee am Sonntagvormittag (10.30 Uhr) bestreiten die beiden steirischen Clubs Voitsberg und Kapfenberg in der Weststeiermark, unter der Woche hatte der Aufsteiger auswärts den KSV im Cup mit 2:0 eliminiert.

