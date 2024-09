Frage des Tages: Wirkt sich die Hochwasser-Katastrophe auf die Wahl aus?

Das Unwetter der vergangenen Tage und die katastrophalen Auswirkungen, vor allem in Niederösterreich, zeigen erste Auswirkungen in den Wahlumfragen. Wie das Meinungsforschungsinstitut OGM für Servus TV erhob, bleibt die FPÖ mit 26 Prozent an der Spitze. Die ÖVP kann allerdings bei der Wählergunst aufholen: 25 Prozent würden der Kanzlerpartei ihre Stimme geben, wenn am Sonntag Nationalratswahlen wären. Die SPÖ würde mit 21 Prozent auf Platz 3 landen. Die Grünen kämen auf 10, die Neos auf 9 Prozent. Keine Kleinpartei würde laut OGM den Einzug in den Nationalrat schaffen.

Nehammer profitiert

Im Umgang mit der Krisensituation kann Bundeskanzler Karl Nehammer von seinem Amtsbonus profitieren: 32 Prozent der Wähler trauen ihm am meisten zu, das Land sicher durch die Krise zu führen. Dahinter folgen SPÖ-Chef Andreas Babler mit 15 Prozent und FPÖ-Chef Herbert Kickl mit 14 Prozent. Werner Kogler von den Grünen (4 Prozent) und Neos-Chefin Beate Meinl- Reisinger (5 Prozent ) schneiden im Umgang mit der Flut-Katastrophe weniger gut ab .

