Unwetter: Schäden an Straßeninfrastruktur in NÖ "gewaltig"

Moosbierbaum in Niederösterreich

Intensiven Aufräumarbeiten würden schrittweise Verkehrsfreigaben folgen. "Wir öffnen dort, wo es die Verkehrssicherheit erlaubt."

Der NÖ Straßendienst arbeite mit aller Kraft an der Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur, betonte Landbauer. Die Zahl der Verkehrsfreigaben gehe kontinuierlich nach oben. Mittwochabend sei etwa die Sperre der B3 von Krems nach Persenbeug aufgehoben worden, ebenso die der B33 im Abschnitt Melk - Aggsbach Dorf.

Intensive Begutachtungen

"Der Gesamtschaden ist derzeit nur schwer abzuschätzen", sagte Straßenbaudirektor Josef Decker. Es liefen intensive Begutachtungen, "um das genaue Ausmaß von Unterspülungen, Erdrutschen und Brückenschäden zu verifizieren".

Die Einsätze in Niederösterreich nach dem Unwetter dauerten an. 151 Feuerwehren mit fast 1.000 Helfern waren Donnerstagfrüh aufgeboten, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando in Tulln mit.

