Mark Grosse: "Jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft"

Vor etwas mehr als einem Jahr wechselte Mark Grosse von Kapfenberg zur SV Ried. Seither überzeugt der 25-Jährige bei der SV Ried mit starken Leistungen, in der Offensive glänzt Grosse sowohl als Torschütze als auch Vorlagengeber. Am Samstag war der Steirer beim 3:0-Auswärtssieg der SVR in Lafnitz mit zwei Treffern und einer Vorlage der Mann des Spiels. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von 11:0 gehen die Rieder als Tabellenführer der zweiten Liga in die Länderspielpause.