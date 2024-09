Unwetter: Pfusch in Österreich steigt um 250 Millionen Euro

Die jüngsten Unwetter haben nicht nur Schäden in Milliardenhöhe angerichtet, sondern werden auch die Schwarzarbeit in den kommenden Monaten beflügeln, sagt der Linzer Ökonom und emeritierte Universitätsprofessor Friedrich Schneider. Die Schwarzarbeit wird in den kommenden sechs Monaten - also von Oktober bis März nächsten Jahres - um 250 Millionen Euro zunehmen, schätzt Schneider.

Den Gesamtumsatz der Schwarzarbeit im laufenden Jahr bezifferte der Ökonom bisher mit 34,52 Milliarden Euro. Somit sollte der Wert innerhalb von zwölf Monaten auf 34,77 Miliarden Euro steigen. Allerdings geht diese Schätzung laut Schneider davon aus, dass die Geschädigten die von der EU zugesagten Hilfsmittel in Höhe von 500 Millionen Euro erhalten. "Wenn die Gelder nicht bei den Betroffenen ankommen, steigt die Schwarzarbeit weiter", ergänzt der Ökonom.

Den Gesamtschaden des Hochwassers schätzt Schneider auf rund 1,5 Milliarden Euro. Allerdings sei diese Schätzung mit einer Unsicherheit von plus/minus 20 Prozent behaftet.

