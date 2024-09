Innere Medizin: Ein Schwertberger wird neuer Primar am Klinikum Freistadt

Am 1. Jänner 2025 übernimmt Peter Piringer die Leitung der Abteilung für Innere Medizin am Klinikum Freistadt.

Vom Ordensklinikum Linz nach Freistadt wechselt der neue Primar für Innere Medizin des Klinikums, Peter Piringer. Der 46-Jährige stammt aus Schwertberg, studierte in Innsbruck Medizin und arbeitete zuletzt als Oberarzt an der Internen IV (Gastroenterologie, Hepatologie und Stoffwechselerkrankungen) am Ordensklinikum. Seit 2022 war er hier stellvertretender Abteilungsleiter und Leiter des interventionellen Ultraschalls.

Peter Piringer lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Schwertberg. Seine Freizeit verbringt er gerne mit Wandern, Tauchen, Reisen, Konzertbesuchen oder einfach mit der Familie im Garten.

Als Leiter der Inneren Medizin am Klinikum Freistadt wird Piringer auf den ärtzlichen Direktor des Hauses Norbert Fritsch nachfolgen. Dieser bleibt bis zu seiner Pensionierung aber noch ärztlicher Direktor des Klinikums Freistadt. Die Ausschreibung für diese Position läuft derzeit.

"Ich freue mich, dass wir mit der getroffenen Personalentscheidung für das Klinikum Freistadt eine fachlich breit qualifizierte und menschlich gewinnende Persönlichkeit engagieren konnten. Ich wünsche Peter Piringer und seinem Team in Freistadt alles Gute für seine künftige Tätigkeit in unserem Unternehmen", sagt Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding GmbH über die Neubesetzung.

