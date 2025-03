Mit Bischof Scheuer unterwegs im Dekanat

Bischof Scheuer will mit den Menschen in Kontakt kommen. (Diözese)

Die Dekanatsvisitation rund um Altenfelden nutzen Bischof Manfred Scheuer und sein Team von 9. bis 15. März, um mit den Menschen in der Region in Kontakt zu treten.

Eine Visitation ist der Besuch des Bischofs in einer Pfarre. Bei der Dekanatsvisitation in Altenfelden wollen Bischof Manfred Scheuer, Generalvikar Severin Lederhilger, Bischofsvikar Christoph Baumgartinger und Pastoralratsvorsitzende Brigitte Gruber-Aichberger mit den Menschen in den Pfarren ins Gespräch kommen und die verschiedenen kirchlichen Einrichtungen und Gruppen kennenlernen.

Der Auftakt erfolgt am 9. März mit vier Eröffnungsgottesdiensten. Gleich am ersten Tag gibt es eine gemeinsame Fahrt mit der Mühlkreisbahn. Abfahrt ist am 9. März um 14.21 Uhr am Bahnhof Neufelden, Ankunft in Lacken um 14.43 Uhr. Dort gibt es einen spirituellen Impuls, ehe um 15.59 Uhr die Rückreise angetreten wird. Bei der Agape im Pfarrheim Neufelden (ca. 16.30 Uhr) klingt der Nachmittag aus.

In der Visitationswoche trifft sich Bischof Scheuer auch mit den Hopfenbauern und besucht Unternehmen der Region. In den Pfarren finden zahlreiche Begegnungen mit speziellen Gruppen statt. Gespräche mit Caritas-Mitarbeitern, Pfarrgemeinderäten, Mesnern und Kirchenpflegern, Kirchenmusikern, mit Pädagogen, Schülern und Senioren, aber auch den Bürgermeistern stehen am Programm. Neben diesen nichtöffentlichen Treffen gibt es Gottesdienste und öffentliche Veranstaltungen, die Begegnung und Gespräch ermöglichen. Der gemeinsame Abschluss-Gottesdienst erfolgt am 15. März, 19 Uhr in St. Peter. Alle Termine: www.dioezese-linz.at/dekanat-altenfelden

