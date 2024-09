In den vergangenen Monaten ist die Immobiliengruppe VMF/VKM zusammengebrochen. In der öffentlichen Ediktsdatei finden sich 15 insolvente Gesellschaften mit diesen beiden Abkürzungen. Die Firmensitze sind in Brunn am Gebirge, Wien und Salzburg. Dazu kommen mehrere Projektgesellschaften, die pleitegegangen sind.