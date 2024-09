Tiefgrabens Kindergartenskandal beschäftigt jetzt auch den Landtag

Die 100-prozentige Kostenüberschreitung bei der Errichtung des Kindergartens von Tiefgraben beschäftigte am Donnerstag auch den Landtag. Die Grünen wollten von Gemeinde-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) und Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) in einer mündlichen Anfrage wissen, was die Kostenexplosion – statt der geplanten 3,3 Millionen Euro kostete das Bauprojekt 6,5 Millionen – für die bereits zugesagte Förderung vonseiten des Landes heiße.