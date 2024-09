"Kräder" im Wert von 24.000 Euro gestohlen und in Tschechien verkauft

Mehrere Krafträder (spezielle Motorräder), sogenannte "Kräder", wurden in Linz gestohlen. Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich, des Bundeskriminalamtes sowie tschechischen Polizeistellen, konnte nun ein Täter ermittelt werden. Das berichtete die Polizei am Freitagabend in einer Aussendung.

Lesen Sie auch: Täter-Duo beging in OÖ und NÖ 68 Diebstähle

Dem 30-jährigen Tschechen wird zur Last gelegt, zwei Krafträder in Linz gestohlen und dann in Tschechien verkauft zu haben. Der Wert soll sich auf 24.000 Euro belaufen. Eine 26-jährige Beitragstäterin aus Tschechien wurde ebenfalls ausgeforscht.

Der 30-Jährige ist laut Polizei noch auf freiem Fuß, nach ihm wird gefahndet.

