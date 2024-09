Große Aufregung in Schildorn um Grundstücksverkauf

Ende 2009 wurde Gerald Schauer-Weiss zum Bezirksparteisekretär der ÖVP Ried ernannt. 2014 übergab der gebürtige Kirchheimer sein Amt und wechselte beruflich in die Privatwirtschaft. Politisch ist Schauer-Weiss (41) mittlerweile in Schildorn bei der "Liste Bürgermeister Wolfgang Moser – ÖVP Schildorn" als Gemeindevorstand und Gemeinderat aktiv. Am Donnerstag veröffentliche die Wiener Zeitung (WZ) online eine Recherche zu einem Grundstücksdeal in der Gemeinde Schildorn. Den Beginn nahm die Causa offenbar am 13. März 2022 mit einem Schreiben von Schauer-Weiss an ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Moser. Das Schreiben liegt den OÖN wie auch andere Unterlagen vor. In diesem bekundet er Interesse an zwei Grundstücken, laut Kaufvertrag etwas mehr als 1500 Quadratmeter groß. Offenbar wurde darüber ("wie bereits mündlich angekündigt …") schon vorher gesprochen. Schauer-Weiss, der zuvor zwei Nachbargrundstücke von Privatpersonen erworben hatte, ließ in dem Schreiben wissen, dass er auf dem Grundstück die Errichtung von Reihenhäusern plane, "soweit möglich mit Unternehmen aus der Region". Man könne mit diesem Projekt langfristige Hauptwohnsitze in der Gemeinde gewährleisten und leistbaren Wohnraum realisieren. Am 28. Juni 2022 wurde der Kaufvertrag zwischen der Gemeinde Schildorn und dem Gemeinderat besiegelt. Die Gemeinde erhielt 94.800 Euro, das entspricht einem Preis von 60 Euro pro Quadratmeter. "Die Errichtung wäre innerhalb der kommenden ein bis zwei Jahre – also bis Ende 2024 – vorgesehen", schrieb der Gemeindepolitiker im März 2022.

150 Euro pro Quadratmeter

Es kam offenbar anders. Schauer-Weiss verkaufte seine Grundstücke im Jänner 2023 an eine Wohnbaugenossenschaft. Dafür erhielt Schauer-Weiss laut Kaufvertrag, der den OÖN vorliegt, insgesamt 428.850 Euro, umgerechnet 150 Euro pro Quadratmeter. Für die ehemalige Wiese der Gemeinde Schildorn lukrierte der 41-Jährige 237.000 Euro. Das macht ein Plus von rund 142.000 Euro. In der WZ wird dahingehend Schauer-Weiss zitiert, dass er Reihenhäuser für Familien habe bauen wollen, da es ihm leidgetan habe, dass viele Familien weggezogen seien. Er sehe sich weder als Zwischenhändler noch habe er sich bereichert. Das Entwickeln der Konzepte sei viel Arbeit gewesen und habe Geld gekostet. Schließlich habe er an die Wohnungsgenossenschaft verkauft, da diese sein Konzept habe übernehmen wollen. Stellungnahmen von Schauer-Weiss und Bürgermeister Moser finden Sie weiter unten.

Verärgert reagierte der Innviertler Nationalratsabgeordnete David Stögmüller (Grüne) auf das Bekanntwerden des Grundstücksverkaufs. "ÖVP-Politiker bedienen sich in den Gemeinden weiterhin an unserem Boden, als wäre es ihr Bankomat", so Stögmüller.

"Auch hier zeigt sich wieder, wie man sich offenbar ungeniert mit öffentlichem Eigentum bereichert hat. Es stellt sich die Frage, warum der Gemeinderat einstimmig solch ein Geschäft überhaupt zugelassen hat", sagte Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer.

"Aus einer Mücke wird ein Elefant gemacht"

Die Oberösterreichischen Nachrichten baten den Schildorner ÖVP-Gemeindevorstand Gerald Schauer-Weiss um eine Stellungnahme. Er ist der Meinung, dass aufgrund des Wahlkampfes aus "einer Mücke ein Elefant" gemacht werde.

Warum wurde aus dem geplanten Projekt mit der Immobilienfirma nichts?

Gerald Schauer-Weiss: Zum Zeitpunkt der Projektentwicklung sind wie im gesamten Sektor die Baukosten enorm gestiegen. Mir wurde von mehreren Seiten abgeraten, den ursprünglichen Plan und das Projekt umzusetzen. Dazu habe ich mich dann auch entschieden und einen Makler mit der Verwertung der Fläche beauftragt.

Im Artikel der WZ werden Sie zitiert, dass Ihnen nicht viel geblieben sei. Kann man das an einer Summe festmachen?

Nach Abzug der Planungskosten, Vorleistungen und der Nebenkosten war das nur ein Bruchteil des Verkaufserlöses.

Können Sie den Ärger aus der Opposition verstehen? Diese wusste – zumindest zum Teil – offenbar nichts von diesem Weiterverkauf.

Nein. Weil durch den Verkauf das Eigentum und das Risiko über die Immobilie nicht mehr bei der Gemeinde liegt, sondern bei mir als Privatperson. Über die Planänderung und den Weiterverkauf der Fläche wurden alle Fraktionen, also die ÖVP, SPÖ und FPÖ, von mir als Privatperson informiert.

Die politische Aufregung ist beträchtlich. Können Sie verstehen, dass zumindest mit "schiefer Optik" argumentiert wird?

Die Aufregung ist für mich insofern verständlich, weil in zehn Tagen ein neuer Nationalrat gewählt wird. Dass man da in bestimmten Parteizentralen versucht, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, ist klar.

Kommt für Sie ein politischer Rücktritt infrage?

Wo kein Schaden ist, kann auch keine Schuldfrage geklärt werden. Wie meine Kolleginnen und Kollegen in der Partei darüber denken, werden wir in den nächsten Tagen beraten.

Ortschef Moser: "Der Gemeinde ist kein Schaden entstanden, ganz im Gegenteil"

Auch Wolfgang Moser (ÖVP), der seit 2013 Bürgermeister in Schildorn ist, bezieht auf Anfrage der OÖNachrichten Stellung zum Weiterverkauf der Grundstücke.

Sind Sie als Bürgermeister der Meinung, dass die Art der Verkaufsabwicklung durch Ihren Parteikollegen Gerald Schauer-Weiss in Ordnung war?

Wolfgang Moser: Als Bürgermeister war ich nur beim ursprünglichen Verkauf der Fläche von Gemeindeseite her beteiligt. Der Gemeinderat hat den Verkauf einstimmig beschlossen und der Käufer hat sich richtigerweise für befangen erklärt (Schauer-Weiss verließ bei der Abstimmung den Sitzungssaal, Anm. d. Red.). Demnach ist alles korrekt gewesen.

Hat Gerald Schauer-Weiss irgendwelche Konsequenzen zu befürchten?

Ich wüsste nicht, welche das wären. Der Gemeinde ist kein Schaden entstanden, ganz im Gegenteil: Die Fläche wurde zu einem höheren als dem ortsüblichen Preis verkauft und es wird neuer Wohnraum geschaffen.

Ganz generell: Wie ist der Stand beim Wohnungsprojekt der WSG auf den besagten Grundstücken?

Die Genossenschaft ist gerade dabei, die Wohneinheiten zu vergeben. Sobald die ersten Wohnungen verkauft sind, wird gebaut. Das entspricht der üblichen Vorgehensweise.

