Am Sonntag trifft die SV Guntamatic Ried nach der Länderspiel-Pause in der zweiten Runde des ÖFB-Cups auf den Wolfsberger AC. Nach drei Bundesliga-Niederlagen in Serie wollen die Rieder zurück in die Erfolgsspur finden. "Der Cup hat für uns einen sehr hohen Stellenwert", sagt Sportchef Gerald Baumgartner im Interview mit den Innviertler Nachrichten. Auch zum Interesse von Serienmeister Red Bull Salzburg an U21-Teamstürmer Marco Grüll bezieht Baumgartner Stellung.