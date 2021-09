Fuhrmann nach 6:0-Sieg: "Alles richtig umgesetzt"

Zufrieden war ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann nach dem 6:0-Kantersieg von Österreichs Frauen-Fußballnationalteam im zweiten WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien.

"Das Team hat einen fantastischen Job gemacht. Alle Dinge, die wir im Vorfeld angesprochen haben, sind umgesetzt worden. Entscheidend war sicher, dass wir die Zweikampfhärte der Nordmazedonierinnen angenommen haben, wir ab der ersten Minute präsent waren und uns in der Restverteidigung gut organisiert haben. Damit konnten wir die Gegenangriffe im Keim ersticken."

Die Treffer erzielten Marie Therese Höbinger (12.), Nicole Billa (20./Elfmeter, 67., 71.) und Verena Hanshaw (37., 65.). Jetzt geht es am 22. Oktober daheim gegen Lustenau und vier Tage später in Nordirland weiter. Für Österreich geht es um die erste WM-Teilnahme überhaupt. Die Gruppensiegerinnen sind fix für die WM 2023 in Australien qualifiziert, die neun Zweitplatzierten spielen bis zu drei weitere Plätze aus.