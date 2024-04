ÖFB-Teamchef Rangnick zu Bayern München? Die Verhandlungen laufen

Kommt Österreich kurz vor der anstehende Europameisterschaft in Deutschland sein Nationaltrainer abhanden? Wie die "tz" berichtet, soll der FC Bayern München weiter dicht an einer Verpflichtung von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick dran sein und könnte den Deal mit dem 65-Jährigen Deutschen in Kürze unter Dach und Fach bringen.

Demnach soll, trotz Rangnicks Dementi vor wenigen Wochen, durchaus ein reger Kontakt zwischen Eberl/Freund, dem dem Funktionärs-Duo der Bayern, und Rangnick, inklusive Treffen vor einigen Wochen, bestehen.

Rangnick Favorit

Nach tz-Informationen ist der ÖFB-Teamchef jetzt Favorit auf die Nachfolge von Thomas Tuchel, nachdem in München weder eine Zusammenarbeit mit dem Leverkusener Wunschkandidaten und Meister-Trainer Xabi Alonso noch eine Rückholaktion von Bundestrainer Julian Nagelsmann geklappt hat.

Rangnicks Vertrag bei der österreichischen Nationalmannschaft läuft bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2026. Somit wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Ablöse fällig und in den kommenden Wochen wäre der 65-Jährige zunächst voll beim ÖFB eingespannt.

Nach Sky-Informationen ist Rangnick offen für den Bayern-Job. Jedoch muss für das endgültige "Ja" noch viel passieren. Rangnick hat sich noch nicht final entschieden. Die Verhandlungen laufen.

