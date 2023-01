Wiesinger auf dem Weg zurück

Die Sonne versteckte sich zwar beim ersten Trainingstag des LASK in Belek, beim Fußball-Bundesligisten wurde trotzdem gestrahlt: Philipp Wiesinger machte die erste Einheit des Trainingslagers in der Türkei zur Gänze mit, am Nachmittag arbeitete er nach dem ersten Block wieder individuell an seinem Comeback.

Den 28-Jährigen hatte Trainer Dietmar Kühbauer im Herbst als Winterzugang bezeichnet: Nach der Schambeinentzündung und einer Knöcheloperation hat der Verteidiger in der laufenden Saison noch keine Minute gespielt. In Belek machte er nun den nächsten Schritt zurück.

Für einen Einsatz im heutigen ersten Testspiel gegen Sanfrecce Hiroshima (13 Uhr, Livestream auf nachrichten.at/lask) reicht es bei Wiesinger noch nicht, dafür steht das Debüt von Zugang Moses Usor bevor. Dazu werden auch Talente der Amateure zum Einsatz kommen. "Für die Integration dieser Spieler kann die Zeit in Belek Gold wert sein", sagte Kühbauer.

0:0 im ersten Ried-Test in Belek

Das erste Testspiel im Trainingslager in Belek hat Lokal-Rivale SV Guntamatic Ried gestern bereits absolviert: Die Innviertler spielten gegen den serbischen Erstligisten Novi Pazar 0:0. "Es war ein gelungener Test", sagt Ried-Trainer Christian Heinle, der sich auch über den ersten Einsatz des zuletzt angeschlagenen Neuzugangs Roko Jurisic freuen durfte. Auch Kapitän Marcel Ziegl ist auf dem Weg zurück, soll in den nächsten Tagen wieder voll ins Training einsteigen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper