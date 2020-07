So läuft die Vorbereitung beim LASK

Am 24. Juli pfiff der neue LASK-Trainer Dominik Thalhammer die Vorbereitung an. Sie ist diesmal zweigeteilt: Der erste Teil ist auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Manchester United ausgerichtet. Nach dem 0:5 zu Hause hat es nur noch Testspielcharakter. Nach ein paar Tagen Urlaub geht es in der zweiten Phase mit dem Anlauf auf den Bundesliga-Start am 11. September weiter.

Den ersten Test verlor der LASK gegen den slowakischen Erstligisten Senica mit 0:2. Vier weitere Partien sind geplant, zwischen den Spielen gegen die deutschen Zweitligisten Würzburg (22. August) und Regensburg (5. September) ist noch ein Termin offen.

Transfers

Zugänge:

Mads Emil Madsen (Mittelfeld, Dänemark, 22 Jahre, von Silkeborg)

Lukas Grgic (Mittelfeld, 24 Jahre, von Tirol)

Mamoudou Karamoko (Angriff, Frankreich, 20 Jahre von Wolfsburg)

Nikolas Polster (Torhüter, 18 Jahre, von Rapid)

Abgänge:

Joao Klauss (Angriff, Brasilien, 23 Jahre, nach Leihe zurück zu Hoffenheim)

Samuel Tetteh (Angriff, Ghana, 23 Jahre, nach Leihe zurück zu Salzburg)

Testspiele

Mittwoch, 29. Juli, 16 Uhr, Raiffeisen-Arena: LASK - FK Senica (Svk) 0:2 (0:0)

Tore: Fotr (76.), Buchel (87.)

LASK 1. Halbzeit: Schlager; Wiesinger, Trauner, Andrade; Ranftl, Holland, Michorl, Renner; Balic, Raguz, Sabitzer

LASK 2. Halbzeit: Gebauer; Ramsebner, Haudum, Wostry; Reiter, Müller, Madsen, Grgic, Celic; Aigner, Plojer

Mittwoch, 5. August, 21 Uhr, Old Trafford: Europa League, Achtelfinale, Rückspiel: Manchester United - LASK

Mittwoch, 19. August, 17 Uhr, Zell am Ziller: Bremen - LASK

Samstag, 22. August, 17 Uhr, Raiffeisen-Arena: LASK - Würzburg

Samstag, 5. September, 16 Uhr, Raiffeisen-Arena: LASK - Regensburg

