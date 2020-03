Manchester United schiebt LASK-Fans einen Riegel vor

Der Run auf Karten für die Achtelfinalduelle in der Europa League zwischen dem LASK und Manchester United ist enorm. Das gilt auch für das Rückspiel am 19. März im legendären Old Trafford Stadium in Manchester.

Einmal den LASK im knapp 75.000 Zuschauer fassenden "Theatre of Dreams" sehen - eine Gelegenheit, welche die sich viele Fans nicht entgehen lassen möchten. Etliche wollten nicht auf das Auswärtskontingent, welches über den LASK vertrieben wird, warten und sicherten sich direkt über die Webseite des englischen Kultklubs Karten für das Highlight.

Damit ist nun Schluss.

ManUnited schloss den Verkauf an österreichische Fans. "Tickets können nicht an Anhänger aus Österreich verkauft werden, außer wenn sie bereits in der Vergangenheit Manchester-United-Tickets erworben haben", teilt der Klub nun bei Anfragen an Accounts mit österreichischer Postadresse mit.

Davon nicht betroffen ist das 3600 Sitzplätze umfassende Auswärtskontingent des LASK. Sowohl für Hin- als auch Rückspiel hat der geschützte Vorverkauf heute (Dienstag) um 10 Uhr begonnen. Das bedeutet, dass jeder Dauerkarten- und Fancard-Besitzer ein Vorkaufsrecht hat. Der Vorverkauf erfolgt im Online-Ticketshop des LASK und über die Ticketschalter in der Raiffeisen-Arena in Pasching (Di.-Do. 9 -17 Uhr; Fr. 9 - 15 Uhr). Am 6. März um 10 Uhr beginnt der freie Vorverkauf.

