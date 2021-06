LASK verlor ersten Test

Vor 500 Zuschauern nutzten die Bulgaren, die schon in zehn Tagen in der Qualifikation zur Champions League am Ball sind, bei 28 Grad in Mondsee ihre Konter eiskalt. Florian Flecker, Yannis Letard und Enrique Wild gaben nach der Pause ihre Debüts.

Die beiden weiteren Zugänge fehlten: Bei Christoph Monschein zwickt der Oberschenkel, Alexander Schmidt ist nach einer Knöchelblessur noch nicht ganz fit. Auch Marko Raguz wurde nach seinem Kreuzbandriss noch geschont.

Die erste Cuprunde bescherte den Regionalliga-Ost-Klub FC Marchfeld am 16., 17. oder 18. Juli als Gegner. Wie in der Vorsaison bekommen die unterklassigen Klubs das Heimrecht, wenn sie die Corona-Bestimmungen erfüllen können. Die SV Guntamatic Ried kann sich deswegen auf ein Auswärtsmatch gegen Grödig einstellen.

WSC Hertha gegen Salzburg

Das große Los zog Regionalligist WSC Hertha: Die Welser spielen gegen Titelverteidiger Salzburg und haben ein Heimspiel beantragt. ATSV Stadl-Paura verzichtet hingegen gegen Sturm Graz auf das Heimrecht. Blau-Weiß Linz trifft auf den Tiroler Regonalligisten Kuchl. Der Zweitligameister verlor das erste Testspiel unter Trainer Gerald Scheiblehner gegen den deutschen Zweitligisten Regensburg mit 0:4. Raphael Dwamena, Julian Gölles und der am Samstag von Horn verpflichtete Simon Pirkl gaben ihre Debüts.