LASK-Star Nakamura weiter im Visier europäischer Top-Klubs

Gerüchte um LASK-Star Keito Nakamura begleiten die Linzer bereits während der gesamten Winter-Transferzeit. Nachdem bereits zu Beginn der Wechselperiode in niederländischen Medien vom Interesse der PSV Eindhoven berichtet wurde, haben den 22-jährigen Japaner offenbar auch andere europäische Top-Klubs auf dem Zettel: Wie Reporter Mike McGrath vom "Daily Telegraph" auf Twitter berichtet, sollen der FC Augsburg sowie der französische Erstligist Stade Reims den Offensivspieler ins Visier genommen haben.

Sogar aus der englischen Premier League scheint Interesse zu bestehen: So sollen laut McGrath der FC Liverpool und Brighton & Hove Albion ihre Scouts bereits geschickt haben, um den Japaner zu beobachten. Ein Wechsel in dieser Übertrittszeit scheint trotzdem unrealistisch: In den großen Ligen - wie in Deutschland, England, Spanien, Italien oder Frankreich - endet das Winter-Transferfenster bereits am heutigen Dienstag.

Zudem hat LASK-Sportchef Radovan Vujanovic bereits Anfang Jänner gegenüber den OÖN einen Transferriegel in der Transfer-Causa um seinen Top-Offensivmann vorgeschoben: „Es gibt natürlich Anfragen für ihn, aber Keito ist unverkäuflich. Wir werden im Winter keinen Stammspieler abgeben." Damit wird er zumindest in dieser Transferzeit wohl Recht behalten...

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport

