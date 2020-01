Der LASK im Titelkampf? "Die Kirche im Dorf lassen"

Heute beginnt auch beim LASK die Frühjahrsvorbereitung auf das heiße Fußball-Frühjahr 2020: Europa League gegen Alkmaar, ÖFB-Cup gegen Sturm Graz und vor allem der Titelkampf in der Fußball-Bundesliga, in der den Linzern nur zwei Punkte auf Salzburg fehlen. Der Tabellenführer verlor mit Erling Braut Haaland (Dortmund) und Takumi Minamino (Liverpool) zwei Protagonisten des Herbsts, an den Zielen des LASK ändert das nichts.

"Salzburg hat so viele hervorragende Offensivspieler und weiterhin die Qual der Qual. Wir lassen die Kirche sicher im Dorf", sagte Präsident Siegmund Gruber. "Unser Saisonziel war und ist das Erreichen eines internationalen Bewerbs." Haaland und Minamino werden nicht die letzten Abgänge Salzburgs sein: Marin Pongracic und Anderson Niangbo fehlten beim Trainingsauftakt am Sonntag, weil sie mit ausländischen Klubs verhandeln, um Mërgim Berisha soll Fenerbahçe angefragt haben, an Hee-chan Hwang ist Lyon interessiert.

LASK in der Vorbereitung

12. Jänner, 15 Uhr: Trainingsauftakt

Samstag, 18. Jänner, 15 Uhr: FC Wels – LASK

23. Jänner bis 2. Februar: Trainingslager in Algorfa (Esp)

Samstag, 25. Jänner, 12 Uhr: LASK – ZSKA Moskau (Algorfa)

Mittwoch, 29. Jänner, 15 Uhr: LASK – Silkeborg IF (Algorfa)

Samstag, 1. Februar, 14 Uhr: LASK – Viking Stavanger (Algorfa)

ÖFB-Cup, Viertelfinale: Samstag, 8. Februar, 18 Uhr: LASK – Sturm Graz

Bundesliga, 19. Runde: Freitag, 14. Februar, 19 Uhr: Salzburg – LASK

Werner bereits in Topform

Beim LASK wird Valérien Ismaël heute mit seinem Trainerteam die Werte seiner Spieler überprüfen, die sich mittels Heimprogramm fit gehalten haben. Den größten körperlichen Fortschritt hat aber kein Spieler, sondern Vizepräsident Jürgen Werner gemacht: Er nahm vier Kilogramm ab. "Salzburg ist so weit weg wie ich von meinem Idealgewicht", hatte Werner im Herbst gesagt. Der Abstand ist also geringer geworden...

Heute werden neue Gesichter zu sehen sein. Husein Balic kam von St. Pölten, als Videoanalyst nimmt Dustin Heun den Platz von Daniel Nister ein. Heun arbeitete bereits bei Wolfsburg mit Ismaël zusammen.

Harald Bartl