Der LASK geht auf die Verlängerung los

Endet für den LASK am Freitag eine enttäuschende Saison – oder erzwingen die Athletiker im Heimspiel gegen die Admira (19 Uhr) eine Verlängerung, die im Europacup-Play-off doch noch ein versöhnliches Ende bringen kann? Die Ausgangsposition ist klar: Nur mit einem Sieg zieht der LASK aus eigener Kraft in das Halbfinale am Montag gegen Tirol in Innsbruck ein.

Da kommt der Lieblingsgegner gerade recht: Von den jüngsten elf Duellen mit der Admira gewann der LASK zehn – nur das Hinspiel in der Qualifikationsgruppe endete in der Südstadt 1:1. Trainer Dietmar Kühbauer stehen gegen seinen Ex-Klub Marvin Potzmann und James Holland nach ihrer Sperre wieder zur Verfügung. Der Burgenländer fordert "zwei gute Halbzeiten". In seinen ersten beiden Spielen als LASK-Trainer gegen Hartberg (3:3) und gegen Ried (1:1) "haben wir in der ersten Halbzeit einen Durchhänger gehabt. Aber das Gute ist, dass wir sehr wohl wissen, dass wir es können."

Bei der Admira schwand diese Überzeugung zuletzt. Nach vier sieglosen Spielen stehen die Niederösterreicher mit dem Rücken zur Wand: Nur ein Sieg sichert definitiv den Klassenerhalt. Ausnahmsweise wird man auch bei der SV Guntamatic Ried dem Lokalrivalen die Daumen drücken: Gewinnt der LASK, sind die Innviertler gerettet – unabhängig vom Ergebnis in Hartberg.