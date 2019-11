Ab 18 Uhr live: LASK empfängt PSV Eindhoven

LASK - PSV Eindhoven

LASK PSV Eindhoven Anstoß: 07.11. - 18:55

Live-Kommentar

Wir berichten live ab 18 Uhr aus dem Stadion der Stadt Linz.

Die Gäste in der Krise?

Nach dem 0:0 vor zwei Wochen in Eindhoven ging PSV in der Liga erst gegen Alkmaar mit 0:4 unter die Räder, am vergangenen Samstag holte das Team von Trainer Mark Van Bommel immerhin einen Punkt auswärts bei Sparta Rotterdam. Der Rückstand in der Eredivisie auf Leader Ajax Amsterdam beträgt acht Punkte nach zwölf Spielen.

Lautstarker Anhang in Linz

550 Fans aus den Niederlanden werden heute auf der Gugl erwartet, der Gästesektor dürfte also gut gefüllt sein, wenn um 18:55 Uhr das Spiel angepfiffen wird. Sportlich gesehen könnte Eindhoven mit einem Sieg in Linz einen großen Schritt in Richtung KO-Phase der Europa League machen. Und der LASK? Der weist aktuell zwei Punkte Rückstand auf einen Aufstiegs-Rang auf - will man den Anschluss an Sporting Lissabon nicht verlieren, bräuchte es also Punktezuwachs. Zumal die Portugiesen gegen Rosenborg Trondheim im Parallelspiel als klarer Favorit in die Partie gehen.

