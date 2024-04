Maitanz und Frühlingfeste: Es ist wieder Zeit für Tracht

"Und damit ist man wirklich immer gut angezogen", sagt Maximilian Gössl, Geschäftsführer des gleichnamigen Familienunternehmens bei seinem Besuch in Linz. "Man ist damit nicht over-, aber auch niemals underdressed."

Seine Firma mit Sitz in Salzburg fertigt seit Jahrzehnten Kleidung, die Tradition und Handwerk verbindet und im oberen Preissegment angesiedelt ist. "Natürlich kommen eher Leute zu uns, die nicht so aufs Geld schauen müssen. Aber genauso auch diejenigen, die Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen", sagt er, "die für sich beschließen: wenn, dann was G’scheits."

Blaudruck-Dirndl kombiniert mit ganz viel Gold

Und g’scheit sei in jedem Fall ein passendes Dirndl für die Damen. Bei Gössl sei heuer vor allem der Blaudruck großes Thema, der "ja auch in Oberösterreich eine lange Geschichte hat. Besonders schön dazu ist die Kombination mit Gold", sagt Maximilian Gössl. Bei den Stickereien hätte sich sein Designteam unter anderem von den Goldhauben inspirieren lassen.

Bei den Herren seien Trachtenjacken ein perfekter "Einstieg". Die könne man lässig zu Jeans kombinieren, aber auch elegant im Theater tragen. "Und beim Stammtisch im Wirtshaus passt so ein Janker genauso." Der Klassiker sei bei Männern natürlich die Lederhose, die praktisch ewig hält. "Das ist auch unser Anspruch: heute die Erbstücke von morgen zu machen."

