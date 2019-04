Sport Fußball 2:2 - Zwei Klauss-Tore reichten dem LASK nicht zum Sieg WIEN. Der LASK blieb im vierten Plichtspiel in Serie sieglos. Auswärts gegen Austria Wien gab es trotz zweimaliger Führung nur einen Punkt. 21. April 2019 - 19:00 Uhr

Das Aus im Cup gegen Rapid, die Niederlage gegen Salzburg, das torlose Remis gegen St. Pölten und nun ein 2:2 gegen Austria Wien - der LASK läuft auch in der vierten Partie in Serie als besseres Team einem Sieg nach.

In den ersten Minuten machten die Wiener Druck, doch die Athletiker gingen mit dem ersten Torschuss in Führung. Klauss traf nach perfekter Vorlage von Joao Victor (22.). Der Mittelstürmer schoss dabei zwischen die Beine des Austria-Brasilianers Igor. Danach war dem LASK dem zweiten Tor näher als die Austria dem Ausgleich, Joao Victor (30.) traf aus der Drehung nur Pentz. Dennoch fiel das 1:1: Nach einem Einwurf drehte sich Christoph Monschein um Markus Wostry, der den gesperrten Abwehrchef Gernot Trauner als Abwehrchef ersetzte, und schloss aus kurzer Distanz erfolgreich ab.

Zwei Assists Joao Victor, zwei Tore Klauss

Klauss legte nach der Pause wieder vor: Nach erneutem Assist von Joao Victor stellte er auf 2:1.Der LASK verabsäumte es in dieser Phase, den Sack zuzumachen. Austria-Torhüter Patrick Pentz parierte einen Freistoß von Peter Michorl (73.) und den Versuch von Joao Victor (75.), auf der anderen Seite köpfelte der eingewechselte Alon Turgeman (77.) Schlager an.

Der Treffer zum 2:2 von Monschein, der ein Sax-Zuspiel am Fünfer verwertete, führte zur einer betriebsamen Schlussphase. Alexander Grünwald schoss in der 95. Minute an die Latte, weswegen der LASK am Ende mit dem Unentschieden noch glücklich sein musste.

