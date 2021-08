FC Barcelona als Aufwärmprogramm

Lionel Messi wird wegen seines Sonderurlaubs nach dem Copa-America-Triumph mit Argentinien zwar noch fehlen, trotzdem waren innerhalb von nur einem Tag alle 29.250 Karten verkauft. Die Position des Kapitäns dürfte heute wieder Yusuf Demir einnehmen. Der 18-Jährige, bei Rapid in der vergangenen Saison nur Reservist, hat Trainer Ronald Koeman bisher überzeugt und ist ein fixer Bestandteil der ersten Mannschaft. Kapitän Sergio Busquets nimmt in Salzburg der vierten Testspielsieg ins Visier, "aber das Wichtigste ist das Arbeitspensum und dass die Spieler ihre beste physische Form finden. Wir hoffen, dass es gut läuft gegen einen guten und sehr physischen Gegner wie Salzburg."

Ogris traf mit der Ferse

Zuletzt war Barcelona am 3. November 1993 in Österreich am Ball. Damals besiegelten die Spanier nach einem 3:0 im Camp Nou mit einem 2:1 im Ernst-Happel-Stadion das Aus der Wiener Austria in der zweiten Runde der Champions League. Hristo Stojtschkow traf zwei Mal, mit der Ferse erzielte Andreas Ogris den zwischenzeitlichen Ausgleich.