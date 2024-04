Vorteil Sturm: Salzburg wird im Titelrennen nervös

Der bisherige Liefering-Trainer Onur Cinel soll nun bei den Salzburgern das Vertrauen in die Fähigkeiten wecken.

Das 1:3 gegen den LASK hatte Konsequenzen: Salzburg trennte sich gestern von Trainer Gerhard Struber. Der bisherige Liefering-Coach Onur Cinel soll als Interimstrainer die erste titellose Saison seit 2013 abwenden. "Wir haben in den letzten drei Spielen eine Entwicklung gesehen, die uns zum Handeln gezwungen hat", erklärte Geschäftsführer Stephan Reiter. Nach dem Cup-Aus daheim gegen Sturm verspielte Salzburg in der Bundesliga mit dem 1:1 gegen Rapid und der Niederlage in Linz den