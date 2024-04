So hat sich Salzburg für die Klub-WM qualifiziert

Die Salzburger verdanken die Teilnahme an der Klub-WM 2025 ihren eigenen Europacup-Erfolgen der vergangenen vier Jahre. Daraus ergibt sich der UEFA-Klub-Koeffizient. Für die Teilnahme an der FIFA-Klub-WM werden die Koeffizienten jedes Klubs von der Saison 2020/21 bis zur Saison 2023/24 addiert. Die Salzburger kommen dabei auf 40 Punkte (7/17/9/9) - wobei speziell die 17 Punkte aus der Saison 2021/22 Gold wert sind. Mit dem nationalen Meistertitel an sich hat dies nichts zu tun.

Lesen Sie auch: Die Klub-WM ruft: Red Bull Salzburg dank FC Bayern um 50 Millionen reicher

Insgesamt nehmen 32 Klubs an der Klub-WM teil. Zwölf davon aus Europa. Die Salzburger belegen mit 40-Punkten aus den vergangenen vier Jahren zwar "nur" den 18. Platz. Dass es dennoch für eines der 12 Europa-Tickets reicht, hängt mit mehreren Faktoren zusammen:

Nur zwei Teams pro Land: So dürfen maximal zwei Teams aus einem Land an der Klub-WM teilnehmen. Damit fallen mit dem FC Liverpool, (England) RB Leipzig (Deutschland), FC Barcelona, FC Sevilla (beide Spanien) SSC Neapel und AC Milan (beide Italien) sechs Mannschaften weg.

Champions-League-Sieger brauchen kein Extraticket: Vier der zwölf Tickets gehen automatisch an die vier Champions-League-Sieger von 2021 bis 2024. Mit dem FC Chelsea, Real Madrid und Manchester City waren das in den vergangenen Jahren jeweils Teams, die ohnehin fix für die Klub-WM qualifiziert sind. Und seit Mittwoch steht ebenfalls fest, dass auch der Sieger der aktuellen Champions-League-Saison (Bayern, Dortmund, Real Madrid oder Paris Saint Germain) eines jener vier Teams ist, die ebenfalls bereits ein Ticket fix haben. Hätte der FC Arsenal die Champios League gewonnen, hätten die Engländer zusätzlich zu Manchester City und FC Chelsea ein drittes englisches Ticket erhalten. o sieht das Vier-Jahres-Ranking aktuell aus.

1. Manchester City 123 Punkte Klub-WM-Teilnehmer

2. Real Madrid 113 Punkte Klub-WM-Teilnehmer

3. Bayern München 107 Punkte Klub-WM-Teilnehmer

4. Paris Saint Germain 85 Punkte Klub-WM-Teilnehmer

5. FC Chelsea 79 Punkte Klub-WM-Teilnehmer

6. Inter Mailand 76 Punkte Klub-WM-Teilnehmer

7. FC Liverpool* 76 Punkte nicht qualifiziert

8. Borussia Dortmund 74 Punkte Klub-WM-Teilnehmer

9. FC Porto 68 Punkte Klub-WM-Teilnehmer

10. Atletico Madrid 67 Punkte Klub-WM-Teilnehmer

11. RB Leipzig* 62 Punkte nicht qualifiziert

12. FC Barcelona* 61 Punkte nicht qualifiziert

13. Benfica Lissabon 52 Punkte Klub-WM-Teilnehmer

14. Juventus Turin 47 Punkte Klub-WM-Teilnehmer

15. SSC Napoli* 42 Punkte nicht qualifiziert

16. FC Sevilla* 42 Punkte nicht qualifiziert

17. AC Milan* 41 Punkte nicht qualifiziert

18. Salzburg 40 Punkte Klub-WM-Teilnehmer

* = Nicht unter den Top-Zwei des eigenen Landes in dieser Tabelle





ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl