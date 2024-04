Mit dem FC Bayern jubelt auch Salzburg

Joshua Kimmich (Nr. 6) trifft per Kopf zum 1:0 für die Bayern, Konrad Laimer reißt die Arme in die Höhe.

Der von Leverkusen entthronte deutsche Fußballmeister FC Bayern bleibt im Rennen um einen Titel. Die Münchner zogen vor 75.000 Besuchern in der Allianz-Arena mit einem 1:0-(0:0)-Heimsieg über Arsenal und dem Gesamtscore von 3:2 in das Champions-League-Semifinale ein, in dem Real Madrid der Gegner sein wird.

Das "Weiße Ballett" schaltete Manchester City auswärts mit einem 4:3-Erfolg im Elfmeterschießen aus. Nach 120 Minuten war es durch Tore von Real-Stürmer Rodrygo (12.) bzw. Kevin de Bruyne (76.) 1:1 gestanden. Im Shootout scheiterten Bernardo Silva und der gebürtige Linzer Mateo Kovacic auf Seiten der Engländer, Luka Modrics Fehlschuss blieb für die Madrilenen ohne Spätfolgen. Um 23.47 Uhr verwandelte Antonio Rüdiger den entscheidenden Penalty in souveräner Manier.

Matchwinner für die Bayern, bei denen ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer im Mittelfeld ganze Arbeit leistete, war Rechtsverteidiger Joshua Kimmich, der in der 63. Minute eine Guerreiro-Flanke spektakulär per Kopf zum 1:0 ins Netz wuchtete. Das war auch verdient. Das Spiel hielt nicht ganz, was es versprochen hatte. Großer wechselseitiger Respekt prägte das Geschehen, aber das Team von Thomas Tuchel war taktisch sehr diszipliniert, aktiver und etwa bei einem doppelten Aluminiumtreffer (Leon Goretzka & Raphael Guerreiro/63.) im Pech. Von Arsenal hingegen kam lange Zeit herzlich wenig.

Das 50-Millionen-Tor

"Es ist ein überragendes Gefühl. Wenn man sich auch das Hinspiel anschaut, sind wird unter dem Strich zurecht weiter", sollte Goldtorschütze Kimmich später sagen. Mit ihm jubelte auch Österreichs Meister FC Salzburg, der vom Scheitern des FC Arsenal profitierte. Die "Gunners" hätten die Champions League gewinnen müssen, um den "Roten Bullen" den letzten von zwölf Europa-Startplätzen bei der auf 32 Teams aufgestockten Klub-WM im Sommer 2025 (15. Juni bis 13. Juli) in den USA abzujagen. Das ist jetzt nicht mehr möglich.

Salzburg erntet den Lohn für starke internationale Auftritte in den vergangenen Jahren und profitiert auch davon, dass maximal zwei Vereine pro Nation teilnahmeberechtigt sind. Der FC Barcelona zum Beispiel wird bei diesem Turnier, bei dem insgesamt 2,5 Milliarden Euro an Prämien ausgeschüttet werden sollen, durch Abwesenheit glänzen.

Jeder qualifizierte Klub wird laut italienischen Medienberichten rund 50 Millionen als Antrittsgeld von der FIFA kassieren. Das toppt die Champions League bei Weitem.

