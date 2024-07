Die OÖ-Klubs sind bereit für den Ernstfall

Die Sommervorbereitung biegt in die Zielgerade ein: Die OÖ-Profi-Klubs LASK, Blau-Weiß Linz und SV Guntamatic Ried probten am Wochenende für den Ernstfall. So liefen die letzten Testspiele vor dem Pflichtspielstart im ÖFB-Cup:

LASK

Ungeschlagen beschlossen die Athletiker die Sommervorbereitung. Im Rahmen des Saison-Openings gegen Zweitligist St. Pölten feierten die Athletiker vor 3200 Besuchern in der Raiffeisen Arena einen 2:0-Erfolg. Die Freude etwas getrübt wurde durch die schwere Verletzung des Torschützen Florian Flecker: Der Steirer hatte noch in der 68. Minute das 1:0 erzielt, in der 73. wurde er ausgewechselt. Der Offensivspieler fällt mit einem Bruch des rechten Wadenbeins mehrere Wochen aus. Dafür feierte Rene Renner nach mehr als sieben Monaten Verletzungspause sein Comeback. Was sich LASK-Trainer Thomas Darazs nach seiner ersten Vorbereitung als LASK-Trainer wünscht? "Jeder soll sehen, dass ein eingeschworenes Team auf dem Platz steht." Dazu gehört auch Jerome Boateng: Der 35-Jährige ging nach seiner Urteilsverkündigung am Freitag erstmals auf Tuchfühlung mit den LASK-Fans, war bei der Saisoneröffnung auf der Linzer Gugl am Samstag abseits des Rasens dabei und schrieb genauso wie Neo-Kollege Maximilian Entrup fleißig Autogramme.

LASK – St. Pölten 2:0 (0:0); Tore: Flecker (68.), Ljubicic (95.)

So spielte der LASK: Lawal; Bogarde, Ziereis, Smolcic, Bello (81. Renner); Berisha (81. Copado), Jovicic; Usor, Zulj (61. Horvath), Flecker (73. Pintor); Ljubicic

FC Blau-Weiß Linz

Der blauweiße Stadtrivale beendete die Vorbereitungsphase mit dem 125-Jahre-Jubiläumsturnier des deutschen Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Bei zwei Spielen gab es für das Team von Trainer Gerald Scheiblehner einen Sieg und eine Niederlage: Gegen den deutschen Zweitligisten Regensburg gewann Blau-Weiß dank eines Ronivaldo-Traumtors 1:0, gegen den Veranstalter-Klub aus Stuttgart musste man eine 1:4-Niederlage hinnehmen. In Stuttgart sein Comeback im blau-weißen Trikot feierte Thomas Goiginger. "Man hat sofort gesehen, dass er uns besser machen kann", sagt BW-Trainer Scheiblehner. Zu einer Entdeckung in der neuen Saison könnte der Brasilianer Lucas Dantas werden: "Leider hat er in der Vorbereitung drei Wochen gefehlt, aber er macht es im Zentrum hervorragend. Er ist sehr ballsicher und ist auch ein etwas untypischer Brasilianer, weil er sehr laufstark und robust ist." Generell wollen die Linzer in der neuen Saison auch mit dem Spielsystem öfter überraschen: "Wir haben viel ausprobiert, können sowohl mit Dreierkette als auch Viererkette spielen", sagt Scheiblehner, der seinem Team nach dem letzten Probegalopp auch einen freien Abend gönnte: Nach einem gemeinsamen Abendessen durften die Blau-Weiß-Kicker am Samstag in Stuttgart noch das Nachtleben erkunden, gestern ging es mit dem Bus retour nach Linz.

BW Linz – Regensburg 1:0 (0:0); Tor: Ronivaldo (36.)

So spielte Blau-Weiß: N. Schmid; S. Seidl, Maranda, Moormann, Ibertsberge; Pasic, Dobras, Briedl; Goiginger (60. Kvesa), Noß, Ronivaldo.

BW Linz – Stuttgarter Kickers 1:4 (0:1); Tor: Schmidt

So spielte Blau-Weiß: Lukse; Kasengele, Tursch, Mitrovic; Gölles, Dantas, Sjekirica (45. Balej), Pirkl; Kvesa, Schmidt, Ibrahimi

SV Ried

Der Innviertler Zweitligist schwor sich in der Sommervorbereitung auf die Mission Aufstieg ein – auch abseits des Rasens: So ging es bei einem Teamevent in Schärding darum, Zelte aufzubauen und während der Nacht in Schichten das Lagerfeuer zu bewachen. Der Teamgeist wurde gestärkt – der Konkurrenzkampf war auch beim 1:1 im Abschluss-Test gegen Debrecen noch voll im Gange: Im Mittelfeldzentrum kämpfen mit Rasner, Celic, Mayer und Marinsek vier Top-Kicker um zwei Plätze, in der Offensive hat Trainer Max Senft mit Grosse, Sane, Bajic, Pomer, Beganovic, Berger, Rossdorfer und dem aktuell verletzten Eza sowieso ein absolutes Luxusproblem.

SV Ried – Debrecen 1:1 (0:0); Tor: Beganovic (90.)

So spielte Ried: Leitner; Sollbauer, Havenaar, Steurer; Wohlmuth (60. Mankowski), Rasner (60. Marinsek), Mayer (46. Celic), Bumberger (60. Lumor); Bajic (60. Beganovic), Sané (60. Rossdorfer), Grosse (46. Pomer)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.