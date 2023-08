Zwei Testspieler bei Blau-Weiß Linz

Wird der FC Blau-Weiß Linz noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv? Aktuell stehen beim Bundesliga-Aufsteiger zwei Testspieler auf dem Prüfstand: Mit Mathis Bruns darf sich ein 19-jähriger Verteidiger vom deutschen Bundesligisten Union Berlin beweisen, zudem ist der 22-Jährige Isaac Solet, Bruder von Salzburg-Star Oumar Solet, auf Probe in der Stahlstadt. "Beide sind noch bis Samstag bei uns. Es geht vor allem darum, dass wir sie einmal gesehen haben und sie dann weiter auf dem Schirm behalten", sagt BW-Trainer Gerald Scheiblehner.

Ursprünglich war es geplant, sich nach einer weiteren Verstärkung in der Verteidigung umzusehen - Neuverpflichtungen sind momentan aber kein Thema. "Das lässt der aktuelle Budgetstand nicht zu, weil wir auch in finanzieller Hinsicht - wie zum Beispiel mit dem neuen Stadion - vieles noch nicht wissen, wie es sich in den kommenden Wochen entwickelt." Sein Coach sieht sich auch mit dem aktuellen Personal gerüstet: "Natürlich hat man als Trainer immer Wünsche, aber diese müssen auch mit den finanziellen Rahmenbedingungen vereinbar sein. Wir werden sehen, ob sich in den kommenden Wochen noch etwas ändert."

Sturm-Sprintrakete kein Thema

Auf der Torhüter-Position könnte den Linzern ebenfalls noch eine zusätzliche Alternative gut tun. "Nicolas Schmid ist unsere klare Nummer eins. Wenn, dann suchen wir einen routinierten Ersatzmann", sagt Scheiblehner.

Armin Gremsl (zuletzt Bielefeld) oder Ex-Rapid-Goalie Tobias Knoflach wären aktuell die einzigen freien Torhüter mit österreichischem Pass, die auch realistisch sind. Alternativen wie der ehemalige Rieder Samuel Sahin-Radlinger entsprechen nicht der Preisklasse von Blau-Weiß. Es ist zudem nicht davon auszugehen, dass Blau-Weiß einen Legionärsplatz für die Position des Ersatztormanns opfern würde.

Kein Thema ist hingegen der zuletzt des Öfteren mit Blau-Weiß in Verbindung gebrachte Mohammed Fuseini. Dessen Klub Sturm Graz zieht es in Betracht, den pfeilschnellen Offensivspieler noch in dieser Transferzeit zu verleihen. "Ein interessanter Mann, mit dem wir uns vor Wochen beschäftigt haben. Aber wir haben uns dann für andere Spieler entschieden", sagt Scheiblehner - und meint damit wohl die Offensiv-Neuzugänge von Conor Noß und Mehmet Ibrahimi.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

