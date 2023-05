Rundgang durch das neue Blau-Weiß-Stadion: So viele Dauerkarten sind schon verkauft

„Das ist ein Meilenstein für den Klub“, kommentiert Geschäftsführer Christoph Peschek das allmählich seine Endform annehmende neue Blau-Weiß-Linz-Stadion an der Donaulände.

Rund 5600 Zuschauer werden in der Spielstätte, die auf dem Lager eines Möbelhauses entsteht, Platz finden. Schon jetzt läuft der Kartenvorkauf. „Wir stehen derzeit bei rund tausend Abonnentinnen und Abonnenten. Das ist das Fassungsvermögen unserer derzeitigen Ausweichstätte“, ist Peschek in seiner Vorfreude offenbar nicht alleine.

Mit der neuen Spielstätte, so der Klub-Verantwortliche weiter, ergeben sich für den Zweitligisten neue Möglichkeiten. „Wir wollen wachsen, dafür braucht es infrastrukturelle Voraussetzungen.“ Einer Eröffnung im Juli stehe nichts mehr im Weg.

Die Zeichen stehen günstig, dass die erste Saison in der neuen Arena in der ersten Bundesliga bestritten wird. Vor dem Abendmatch am Freitag führen die Blau-Weißen die Zweitliga-Tabelle zwei Punkte vor St. Pölten an.

