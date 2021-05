BW-Amateure und Westbahn gehen Spielgemeinschaft ein

Notwendig wurde dieser Schritt deshalb, weil der Donaupark ab Sommer 2021 aufgrund der bekannten Bauarbeiten nicht mehr zur Verfügung steht. „Wir waren daher gezwungen, nicht nur für unsere zweite Mannschaft, sondern auch für die U 18 und U 16, welche bisher auch alle im Donaupark trainierten und ihre Spiele absolvierten, eine neue Sportstätte zu suchen“, heißt es in einer Klubaussendung.

Nach Abwägung verschiedenster Sportanlagen in der Stadt wurde mit Askö ESV Westbahn ein Partner gefunden. Im Zuge der Gespräche einer Einmietung kamen beide Vereine überein, mit der Kampfmannschaft von Westbahn und mit den Amateuren der Königsblauen eine Spielgemeinschaft zu gründen.

Das notwendige Ansuchen an den OÖFV wurde bereits gerichtet. Die SPG Blau-Weiß Linz/Westbahn wird ihre Meisterschaftsspiele in der Landesliga Ost auf der Sportanlage der Westbahn am Seidelbastweg 11 austragen. Die Nachwuchsabteilungen beider Vereine bleiben weiterhin selbstständig und spielen wie bisher unter ihren Vereinsnamen.

„Ich sehe diese langfristig ausgerichtete Partnerschaft als einen weiteren wichtigen Schritt für unseren Verein. Die Westbahnanlage im Linzer Stadtteil Neue Heimat erweitert unser Einzugsgebiet und bietet dem begeisterten Fußballnachwuchs eine tolle Gelegenheit, sich gleich bei zwei traditionsreichen Vereinen anzuschließen“, sagt BW-Geschäftsführer Stefan Reiter.