Großes Kino: Penelope Cruz wird 50

Auf dem roten Sofa im Wohnzimmer ihres Elternhauses im Madrider Vorort Alcobendas zog sich die kleine Penelope Cruz in den 80ern einige Spielfilme bis zu 15 Mal rein – und kam dabei ins Tagträumen. Inzwischen ist die Spanierin neben ihrem Ehemann Javier Bardem (55) und Antonio Banderas (63) der größte Filmstar ihres Landes – und auch international eine Ikone. Morgen feiert Cruz ihren 50. Geburtstag. Die Oscar-Gewinnerin ("Vicky Cristina Barcelona"), die mit Bardem die Kinder Leo (13) und Luna (10) hat, will künftig Regie führen. Das habe sie schon zu Beginn ihrer Karriere ihrem Mentor, dem spanischen Starregisseur Pedro Almodovar, gesagt.

Der Superstar in Therapie

Zum runden Geburtstag hat Cruz aber auch noch einen anderen, ganz besonderen Wunsch. Sie wolle irgendwann wirklich "glücklich" und völlig sorglos sein "Ich denke, ich bin ein ziemlich glücklicher, aber auch ein ziemlich intensiver und besorgter Mensch. Es gibt Dinge, die – egal wie viel Therapie ich mache – immer noch da sind. Ich und meine Sorgen. Und ich weiß nicht, inwieweit sich das wird verbessern lassen." Die Tochter eines Automechanikers und einer Friseurin hat unter anderem Angst vor dem Autofahren, mag keine großen, lauten Partys mit vielen Menschen und fürchtet sich bei jedem neuen Film, schon "in den ersten Drehtagen gefeuert zu werden", wie sie einmal sagte. Außerdem sei sie unsicher und "in jeder Hinsicht überempfindlich: visuell, gegenüber Geräuschen, gegenüber den Gefühlen der Menschen". Die Unsicherheiten und Ängste taten der Karriere der gelernten Balletttänzerin keinen Abbruch. Laut der Filmdatenbank IMDb war sie in rund 90 Projekten als Schauspielerin tätig, darunter "Sahara", "Vanilla Sky", "Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten", "Sex and the City 2" und zuletzt "Ferrari".

Mit 15 brach Pe, wie sie in Spanien genannt wird, die Schule ab, nachdem sie als Model und in einem Musikvideo erste Berühmtheit erlangt hatte. Mit 17 avancierte sie mit ihrer Rolle im Film "Jamon Jamon", bei dem sie Bardem kennenlernte, zum Sexsymbol eines ganzen Landes. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit der Rolle einer schwangeren, aidskranken Nonne im Almodovar-Film "Alles über meine Mutter" (1999). Spätestens nach Woody Allens Liebeskomödie "Vicky Cristina Barcelona", die ihr 2009 als erster spanischer Schauspielerin einen Oscar als beste Nebendarstellerin einbrachte, wurde sie zum Weltstar.

Noch immer nimmt sie in Madrid regelmäßig Schauspielunterricht bei einem ihrer ersten Lehrer. Sie engagiert sich auch sozial. Mit Anfang 20 verbrachte sie eine Zeit in Indien, um für die Organisation von Mutter Teresa zu arbeiten. Heute setzt sie sich unter anderem gegen Gewalt gegen Frauen ein und tritt in Low-Budget-Filmen auf, die soziale Missstände anprangern.

Nach der Heirat mit Bardem im Jahr 2010 wohnten beide zunächst in Los Angeles, aber irgendwann zog das Paar zurück nach Madrid, wo es heute lebt. Sowohl in den USA als auch in Spanien schafften es die beiden, in der schwierigen Branche skandalfrei zu bleiben und ihr Privatleben abzuschirmen. Sie fliege schon mal an einem Tag beruflich hin und zurück nach Los Angeles, um ihre Kinder nicht zu vernachlässigen, sagt sie. "Sie sind heute meine absolute Priorität."

