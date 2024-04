Zum 50er von Victoria Beckham: Reunion der Spice Girls

Beckham veröffentlichte bei Instagram ein Video, das zeigt, wie die fünf Frauen zu ihrem einstigen Megahit "Stop" tanzen.

"Beste Nacht überhaupt! Alles Gute zum Geburtstag für mich!", schrieb das Ex-Spice Girl.

Dieser Instagram-Reel ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Ich liebe euch alle so sehr! #SpiceUpYourLife". Auch ihr Mann, der frühere Profifußballer David Beckham, schaut kurz ins Bild und singt eine Zeile mit.

Große Namen auf der Gästeliste

Victoria Beckham wurde in den 90ern mit der Girlgroup bekannt, mittlerweile hat sie sich eine Karriere als Designerin aufgebaut.

Bildergalerie: Einst und Heute: 30 Jahre Spice Girls (Foto: Reuters) Bild 1/10 Galerie ansehen

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Am 17. April war sie 50 Jahre alt geworden. Die Feier fand Medienberichten zufolge am vergangenen Wochenende in einem Privatclub im Londoner Nobelviertel Mayfair statt.

Fotos in britischen Medien zeigten etwa den Schauspieler Tom Cruise und die Schauspielerinnen Salma Hayek und Eva Longoria.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Victoria Beckham Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.