Victoria Beckham bei der Fashion Week in Paris

Es begann am 4. März 1994. An diesem Tag kamen 600 junge Frauen zum Vorsingen für eine neue Mädchenband zusammen. Auch Victoria Adams versuchte ihr Glück – und wurde als Sängerin der Spice Girls weltberühmt. Kommenden Mittwoch, am 17. April, wird sie 50 Jahre alt.