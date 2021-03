Unfaire Impfstoff-Verteilung in der EU? Viel Gegenwind für Kurz-Verdacht

Pressekonferenz des Bundeskanzlers kurz vor Mittag, spontan einberufen. Das ist in der Regel ein Szenario für brisante Neuigkeiten. Und Kanzler Sebastian Kurz (VP) trug gestern auch hoch an: Die Impfstoff-Verteilung innerhalb der EU verlaufe ungerecht. Abseits der von den Staats- und Regierungschefs getroffenen Vereinbarung, die Impfstoffe fair nach dem Bevölkerungsschlüssel aufzuteilen, habe sich auf EU-Beamtenebene ein "Basar" mit Pharma-Firmen bzw. Sondervereinbarungen entwickelt. Einige Länder, etwa Bulgarien oder Lettland (siehe Grafik), hätten dadurch gravierende Nachteile, so Kurz. Andere – Malta zum Beispiel – seien überdurchschnittlich versorgt. Kurz forderte daher Transparenz und Aufklärung. Es müsse sichergestellt werden, dass alle Staaten fair versorgt werden. Sonst widerspreche das dem Geist der Union.

Das Gremium, das Ziel des Kanzlerverdachts ist, ist die EU-Steuerungsgruppe ("Steering Board") auf Ebene der Gesundheitsbeamten. Darin ist der Sonderbeauftragte des österreichischen Gesundheitsministeriums, Clemens Martin Auer, stellvertretender Vorsitzender. Mit Auer habe er nicht gesprochen, sagte Kurz.

Die EU-Kommission reagierte postwendend: Es könne Abweichungen vom vereinbarten Bevölkerungsschlüssel geben, weil die EU-Staaten die Möglichkeit haben, von einzelnen Impfstoffen weniger zu bestellen, als ihnen aufgrund der Bevölkerungsgröße zustünde. "Einige Mitgliedsländer haben von dieser Option Gebrauch gemacht. Die Ausgestaltung der nationalen Impfportfolios konnte von den Mitgliedstaaten gemäß ihren Präferenzen bestimmt werden", hieß es aus der Kommission. So hatten Österreich und mehrere weitere EU-Länder weniger Dosen des Impfstoffs des US-Konzerns Moderna bestellt, als möglich gewesen wäre. Österreich schöpfte sein volles Kontingent des ersten und zweiten Vertrags der EU mit Moderna aus, bei einer Zusatzoption wurde weniger abgerufen, wie das Gesundheitsministerium bestätigte. Grund war der späte Liefertermin.

Video: ORF-Korrespondnent Peter Fritz berichtet, wie man im Brüssel auf den Vorwurf von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz, die Impfstoffe würden ungleich verteilt, reagiert.

Von der Opposition gab es gestern herbe Kritik an Kurz: Dieser versuche "auf unwürdige Art und Weise, Sündenböcke für sein Versagen zu finden", sagte SP-Gesundheitssprecher Philip Kucher. Auch die Neos vermuteten ein Ablenkungsmanöver, forderten aber wie die SPÖ Aufklärung wegen der Vorwürfe. Die FPÖ verlangte die Ablöse des Sonderbeauftragten Clemens Martin Auer.

Der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs und jener der Impfstoffhersteller betonten gestern, dass es keine Nebenabsprachen mit einzelnen EU-Ländern gebe.

