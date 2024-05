Walter Ablinger und sein Abschied auf "leisen Rädern"

Eigentlich hätte Walter Ablinger gestern in Richtung Süden nach Maniago (It) unterwegs sein sollen, wo der Handbike-Champion aus dem Innviertel Weltcup-Punkte sammeln wollte. Tatsächlich war der zweifache Handbike-Olympiasieger zwei Tage nach seinem 55. Geburtstag in der Gegenrichtung unterwegs. Im Interview mit den OÖNachrichten verkündete er überraschend sein Karriereende.