voestalpine: Altschrott für Autostahl

Autohersteller müssen ihre CO2-Bilanzen verbessern und fragen deshalb auch mehr "grünen" Stahl nach. Die voestalpine setzt in einem Pilotprojekt mit Mercedes Benz und dem deutschen Recycling-Unternehmen TSR nun Altschrott in der Stahlproduktion ein.

"Der steigende Bedarf an Schrott kann mit Neuschrott jedoch nicht zur Gänze abgedeckt werden", sagt Hubert Zajicek, Leiter der Steel Division des Stahlkonzerns. Aktuell liegt der Anteil an Neu- und Altschrott in der Stahlproduktion bei rund 25 Prozent. In Zukunft muss daher vermehrt auf Altschrotte zurückgegriffen werden, die im Vergleich zum meist sehr sortenreinen Neuschrott aufwendig aufbereitet und sortiert werden müssen, um für die Produktion hochwertiger Stahlsorten wiederverwendet werden zu können.

"Die größten Herausforderungen bei der Verwendung von Altschrott in der Stahlproduktion sind die nicht erwünschten Verunreinigungen", so Zajicek.

Beim gemeinsamen Projekt werde Altschrott so aufbereitet, dass daraus wieder Stahl mit höchster Güte, etwa als Seitenwand in der Mercedes-A-Klasse, entstehen könne. An der praktischen Umsetzbarkeit "wird gearbeitet".

Diese Kooperation "zeigt uns einerseits neue Möglichkeiten in der Kreislaufwirtschaft auf und ist andererseits ein weiterer wichtiger Mosaikstein auf dem Weg zur grünen Stahlproduktion", wird Konzernchef Herbert Eibensteiner in einer Aussendung zitiert.

Autorin Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft Ulrike Rubasch

