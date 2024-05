Pro Werktag gehen in Österreich 31 Firmen pleite

"Die Einschläge bei den Unternehmen werden mehr", sagt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung beim Gläubigerschutzverband Creditreform. Mit Creditreform-Österreich-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer zog er am Dienstag Bilanz zu den Unternehmensinsolvenzen in Europa und gab einen Überblick über die Lage in Österreich. Die Zahl der Insolvenzen habe das Vor-Corona-Niveau mittlerweile überschritten, sagte Hantzsch. 2023 gingen in Westeuropa (14 Länder in der EU sowie Norwegen,