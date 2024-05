Sensationell: Österreich rang Kanada einen Punkt ab - 6:7 n.V.

Ein einziges Mal hat ein österreichisches Eishockey-Nationalteam gegen Kanada gewonnen. Das war 1930 in Wien – 1:0 auf Testebene. Wer am Dienstagabend die mit 14.704 Besuchern blendend besuchte O2-Arena in Prag – in Anlehnung an das denkwürdige 2:2 von 2004 – als Signal der Hoffnung ausgemacht hatte, täuschte sich nicht.

Die rot-weiß-rote Equipe trotzte dem 28-maligen Weltmeister, der gemessen am Outfit als „schwarze Bestie“ in Erscheinung getreten war, beim 6:7 nach Verlängerung einen Punkt ab. Das ist eine Riesensensation, die nach zwei Dritteln überhaupt nicht zu erwarten war. Die Schützlinge von Roger Bader lagen aussichtslos 1:6 zurück, um mit einem 5:0 im Schlussdrittel in die Partie zurückzukommen. Österreich nahm einen Punkt mit. Dass Kanada-Kapitän John Tavares nach wenigen Sekunden in der Overtime zum 7:6 für die Ahornblätter traf, trübte die Freude bei den ÖEHV-Cracks ob des völlig unerwarteten Punktgewinns nicht.

Kanada - Österreich 7:6 n.V. (3:1,3:0,0:5,1:0)

Tore: Cozens (7.), Guhle (10.), Byram (14.), McCann (23.), Bedard (30.), Dubois (38.), Tavares (61.) bzw. Nissner (11.), Baumgartner (44.), Schneider (45., 56.), Zwerger (51.), Rossi (60.)

Strafminuten: 4 bzw. 4.

Kanada: Binnington - Power, Parayko; Byram, Oleksiak; Guhle, Severson; Zellweger - Hagel, Tavares, Dubois; Guenther, Paul, Bedard; Tanev, McBain, Mercer; Bunting, Cozens, Mangiapane; McCann

Österreich: Madlener - Nickl, Heinrich; Wolf, Unterweger; Strong, Maier; Brunner, Stapelfeldt - M. Huber, Nissner, T. Raffl; Schneider, Rossi, Zwerger; Ganahl, Baumgartner, Haudum; Rohrer, Wukovits, P. Huber

