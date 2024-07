Eishockey ab kommender Saison auf Puls24 und im ORF

Nachdem der ORF seit der Liga-Neugründung die Highlights der Partie immer wieder in diversen Formaten gezeigt hat, wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Saison 2024/25 bis zu 21 Spiele live übertragen. Zusätzlich bleibt Puls 24 als TV-Partner an Bord und überträgt bis zu 29 Spiele live im Fernsehen und in der JOYN-App.

Das bedeutet, dass weiterhin durchschnittlich eine Partie pro Woche zu einem TV Spiel wird. Der ORF überträgt zwölf Partien im Grunddurchgang, Puls 24 sieben. Im Playoff (ab dem Viertelfinale) berichtet Puls24 von einer Partie pro Spieltag. Das Finale wird von beiden TV-Partnern übertragen.

Ziel: "Reichweite unseres Sports erhöhen"

Mario Lenz, Geschäftsleitung aktuelle Produktionen, PULS 4: „Wir wollen unseren Zuseher:innen auf PULS 24 und JOYN das bestmögliche Angebot an Sport-Inhalten liefern. Die win2day ICE Hockey League zählt national zu den attraktivsten Sport-Ligen, wie auch die packende Final-Serie in der vergangenen Saison gezeigt hat. Wir freuen uns über die Verlängerung der Partnerschaft und viele spannende Spiele.“

ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter: „Der Eishockeysport in Österreich boomt, die Erfolge des Nationalteams bei den vergangenen A-WM-Turnieren sind mehr als beachtlich. Basis dafür ist natürlich die win2day ICE Hockey League, deren Hallen Spieltag für Spieltag hervorragend gefüllt sind und die tolle Reichweiten erzielen. Umso größer ist die Freude, dass – neben etwa der Eishockey-WM 2025 – die Liga-Spiele nun auch im ORF zu sehen sein werden. Der ORF bedankt sich beim neuen Liga-Präsidium für das Vertrauen eine neuartige Medien-Kooperation mit privaten und öffentlich-rechtlichen Broadcastern im Sinne aller Eishockey-Fans einzugehen.“

Liga-Präsident Alexander Gruber: „Eines der wichtigsten Ziele des neuen Präsidiums ist die Reichweite unseres Sportes zu erhöhen. Es ist somit umso erfreulicher, dass wir mit gleich zwei starken Partnern in die neue Saison gehen werden. Wir konnten in der stets professionellen Zusammenarbeit mit PULS 24 in den letzten vier Jahren bereits einiges zusammen aufbauen. Zudem wissen wir – durch die Übertragungen der Champions Hockey League und des Nationalteams – welch hohen Stellenwert der Eishockeysport beim ORF hat und freuen uns darauf, auch hier die nächsten Schritte gemeinsam zu setzen. Durch diese Partnerschaften und das Liga-Livestreaming können wir eine noch breitere Live-Präsenz der win2day ICE Hockey League bieten und neue Fans dazugewinnen.“

