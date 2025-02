Im Eishockey-Unterhaus grassiert schon das Play-off-Fieber

Dass die Sharks Gmunden in der Österreichischen Eishockey-Liga (ÖEL), der dritthöchsten Kategorie, noch im Bewerb sind, grenzt an ein kleines Wunder. Die Puckjäger vom Traunsee haben im Play-off-Viertelfinale gegen Kufstein nach einer 0:4-Heimniederlage den Spieß umgedreht und mit einem 6:1-Auswärtssieg noch den Sprung in das Semifinale geschafft.

"Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft", betonte Sharks-Cheftrainer Gregor Baumgartner, der mit seinen Schützlingen rund um Routinier Marc-Andre Dorion die heimische Muki-Arena heute (18.30 Uhr) in einen Hexenkessel verwandeln wird.

Bis zu 1000 Fans werden am Samstag zum ersten von zwei Duellen (18.30 Uhr) mit Titelfavorit Lustenau (mit dem Gesamtscore von 15:2 gegen Maribor weiter) erwartet. Das Ergebnis aus Addition von Hin- und Rückspiel entscheidet, wer Finalluft schnuppern darf.

Normalerweise sollten die Vorarlberger das Rennen machen, weil sie "ein übermächtiger Gegner" sind. Aber Play-offs haben eigene Gesetze, hin und wieder triumphiert der Underdog. "Wir werden alles versuchen, der Erfolg in Kufstein hat unser Selbstvertrauen gestärkt", sagte Baumgartner.

Beim Kauf einer Eintrittskarte gibt‘s übrigens ein Gratis-Bierchen von Schloss Eggenberg (solange der Vorrat reicht). Das Gastspiel im Ländle findet am 1. März (17.30 Uhr) statt.

Trommelwirbel in der Linz-AG-Eisarena

Heiß her geht es am Samstag (19.30 Uhr) auch in der Linz-AG-Eisarena, wo die Best-of-3-Finalserie zwischen Grunddurchgangssieger Grizzlies Linz und Herausforderer Oilers Salzburg beginnt. Der Eintritt ist frei, Speis und Trank gibt es gegen Spenden.

Auch zwei Trommler vom Black-Wings-Fanclub Overtime werden die Atmosphäre anheizen. Zuletzt beim Semifinal-Entscheidungsmatch gegen Amstetten (die Oberösterreicher drehten die Best-of-5-Serie nach 0:2-Rückstand) applaudierten mehr als 500 Fans. Der Bär wird wieder steppen.

Die Grizzlies haben leicht lachen. Bild: Facebook/Grizzlies

Spiel zwei steigt am 28. Februar (19.30 Uhr) in Salzburg. Sollte ein drittes Match notwendig sein, würde dies am 8. März (Beginnzeit offen) wieder in Linz über die Bühne gehen. "Die Vorfreude ist riesig, der erste Titel in dieser Liga wäre schön", sagte Grizzlies-Obmann-Stellvertreter Thomas Karl.

Sein Team wird von Ex-Wings-Goalie Thomas Dechel betreut, bekanntester Spieler ist Stefan Freunschlag, der ebenfalls bei den Black Wings am Puck war. Auch Alexander Moser (vormals KAC, Steel Wings), Marwin Liesch oder Christian Schwarzbauer sind an Bord.

Die Grizzlies wurden 2004 gegründet. Unabhängig vom Ausgang der Finalserie werden sie in der Landesliga bleiben. Höhere Sphären sind aktuell nicht angedacht.

Hohe Motivation bei den IceCats

Auch die Damen der IceCats Linz AG sind in der 2. Bundesliga am Wochenende im Einsatz. Am Sonntag (12.15 Uhr) steigt das Gastspiel in Graz. Die Oberösterreicherinnen haben sich mit einem 2:1-Auswärtssieg nach Verlängerung in Maribor einen zusätzlichen Motivationsschub geholt. Theresa Baumgartner und Christina Bayer erzielten die Tore.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos