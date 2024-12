U20-Team bei B-WM nach drittem Sieg im Aufstiegskampf

Die ÖEHV-Auswahl besiegte am Donnerstag in Bled Turniergastgeber Slowenien mit 3:2 (2:0,1:1,0:1) und führt die Tabelle mit dem Maximum von neun Punkten an. Florian Lanzinger (7./PP) und Felix Haiböck (14., 32.) schossen die Österreicher 3:0 in Führung, ehe die Slowenen noch auf 2:3 herankamen (34., 56./PP).

Nach der Partie gegen das noch punktelose Schlusslicht Ungarn am Freitag (12.30 Uhr) geht es für die Mannschaft von Teamchef Philipp Pinter zum Abschluss am Sonntag (12.30 Uhr) gegen Dänemark. Der Turniersieger steigt in die A-WM der besten zehn Teams auf.

