Österreich startete mit zwei Siegen in die U20-B-WM

Benedikt Oschgan stand in der Vorsaison im Tor der Steel Wings

Österreich, in beiden Spielen angeführt vom Linzer Goalie Benedikt Oschgan, liegt damit mit sechs Zählern punktegleich mit Dänemark an der Spitze der Tabelle. Bevor es am Sonntag zum direkten Duell mit den Dänen kommt, matcht sich Österreich noch mit den beiden aktuell punktelosen Nachbarn Slowenien (Donnerstag, 16 Uhr) und Ungarn (Freitag, 12.30 Uhr).

Ein starkes Mitteldrittel war für Team Austria am Montagnachmittag der gewinnbringende Faktor im Auftakt-Spiel der U20-WM gegen Frankreich. Nach Toren von Ian Scherzer, Paul Sintschnig, Thomas Klassek und David Waschnig lag das ÖEHV-Team binnen etwas mehr als 16 Spielminuten mit 4:0 voran. Frankreich verkürzte durch einen Doppelschlag im Schlussabschnitt noch auf 4:2. Växjö-Legionär Oschgan und seine Vorderleute wehrten sich erfolgreich gegen mehr.

Auch im Spiel gegen Norwegen konnten die rot-weiß-roten Cracks vorlegen: Gregor Biber und Adrian Gresson brachten das ÖEHV-Team im ersten Drittel mit 2:0 in Front. Im zweiten Abschnitt gelang den Titelfavoriten aus Skandinavien der Anschlusstreffer, aber Alexander Rupnik stellte im Schlussdrittel die Weichen früh auf Sieg. Auf sein 3:1 hatte Norwegen keine passende Antwort mehr.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz