Showdown in Linz: Tag der Entscheidung für die Grizzlies

Gelingt den Grizzlies heute (19 Uhr) in der Linz-AG-Eisarena der Sprung in das Finale der 1. OÖ Landesliga/Amateure mit niederösterreichischer und Salzburger Beteiligung? Die Bären zeigen jedenfalls Steherqualitäten, sie haben den Showdown am Freitag mit einem Kraftakt in Amstetten erzwungen.

Die Linzer, die in der Best-of-5-Serie bereits 0:2 zurückgelegen waren, entschieden das vierte Match auswärts nach späten Toren von Brunner und Freunschlag mit 3:2 für sich. Die Euphorie kennt jetzt keine Grenzen. "Heute wird die Halle brennen", sagte Obmann-Stellvertreter Thomas Karl.

Sollten die Grizzlies tatsächlich den Turnaround schaffen und das Finale erreichen, würden sie auf die Oilers aus Salzburg (im Duell mit Wels siegreich) treffen. Unterstützung kommt auch von der Anhängerschaft der Steinbach Black Wings. Die Trommler des Fanclubs Overtime werden im Einsatz sein. Es sollte also richtig laut werden.

