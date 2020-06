Unerlaubte Finanzierung: Strafen für FPÖ und SPÖ

Zwei Strafbescheide hat der Unabhängige Parteien-Transparenzsenat (UPTS) im Bundeskanzleramt am Donnerstag veröffentlicht; betroffen sind die FPÖ und die SPÖ. Die FPÖ soll fast 300.000 Euro Strafe zahlen, die SPÖ 64.000 Euro.

Mit 185.000 Euro teuer zu stehen kommt den Freiheitlichen die Facebook-Seite ihres Ex-Obmanns Heinz-Christian Strache, die im Oktober stillgelegt wurde. Finanziert hatte sie der blaue Parlamentsklub im ersten Halbjahr 2017 (danach übernahm die Partei den Online-Auftritt). Dies wertete der Senat als verbotene Querfinanzierung der Parteiarbeit. Den Gegenwert der Homepage musste der Senat durch ein Gutachten klären lassen, denn der FP-Parlamentsklub lieferte auf Anfrage keine Aufstellung der Kosten.

Weitere 103.000 Euro Strafe setzte es etwa, weil das Freiheitliche Bildungsinstitut für die Partei tätige Buchhalterinnen bezahlt hatte.

Rechtskräftig sind die Strafen noch nicht, die Parteien haben vier Wochen Zeit für eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Die FPÖ werde die Strafen zahlen, hieß es gestern aus der Partei.

Umstrittenes "Europacamp"

Beschwerde einlegen wird allerdings die SPÖ. In ihrem Fall geht es in erster Linie um die seit längerem umstrittene Nutzung eines 37.000 Quadratmeter großen Seegrundstücks mit öffentlichem Zugang in Weißenbach am Attersee, wo die Sozialistische Jugend das "Europacamp" betreibt und dafür an das Land eine jährliche Pacht von rund drei Euro bezahlt. Dies wertete der UPTS, wie zuvor der Rechnungshof, als unzulässige Parteispende der öffentlichen Hand und verhängte 45.000 Euro Strafe. Weitere 19.000 Euro verhängte der Senat wegen nicht gemeldeter Werbeeinschaltungen in parteinahen Medien (den Magazinen von SP-Pensionistenverband und FSG) im Wahlkampf 2017.

Im Fall des Seegrundstücks beruft sich die SPÖ auf einen mehr als 60 Jahre alten Pachtvertrag, in dem auf 99 Jahre ein Nutzungsentgelt von 25 Schilling jährlich festgelegt sei. Die Nutzung durch die SJ sei der Wille der in der NS-Zeit enteigneten früheren jüdischen Eigentümerfamilie gewesen, sagt SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer. Dies solle auch die ÖVP endlich akzeptieren.

"Was muss noch passieren, damit die SPÖ endlich marktkonforme Preise zahlt und ihre Polit-Privilegien aufgibt", kritisiert hingegen VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. In einem ähnlichen Fall, wegen eines Seegrundstückes des Landes in Mondsee, das an die JVP verpachtet ist, hatte der UPTS im Jänner gegen die ÖVP 70.000 Euro Geldbuße verhängt. Die ÖVP hat gegen diesen Strafbescheid Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingebracht. Seit Jänner 2019 zahlt die JVP jährlich 92.000 Euro Pacht.

