Pam? Dosko? Andi? Heute klärt sich, wen die rote Basis an der Spitze will

Ein Bild von der heurigen 1.-Mai-Feier der SPÖ in Wien. Wer wird hier 2024 als Parteivorsitzender sprechen?

Andreas Babler wird heute auf jeden Fall feiern. Zumindest hat der Traiskirchner Bürgermeister schon einen Ort für seine Wahlabschlussparty reserviert: Er lädt um 17 Uhr ins "Usus am Wasser" an der Neuen Donau in Wien.

Zu diesem Zeitpunkt soll laut Plan der SP-Wahlkommission schon feststehen, wer die SPÖ führen wird – weiter die aktuelle Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder eben Babler, der Mann, der aus dem erwarteten Duell Rendi-Wagner gegen Doskozil einen Dreikampf gemacht hat.

Um 10 Uhr tritt heute die rote Wahlkommission zusammen, für 17 Uhr ist eine Pressekonferenz mit der Bekanntgabe des Ergebnisses vorgesehen – sofern bei der Auswertung der Stimmen alles ohne Zwischenfälle abläuft.

Wer konnte mobilisieren?

Wer am Ende die Nase vorne hat, wagen selbst erfahrene Haudegen in der Sozialdemokratie nicht zu prophezeien. Er habe überhaupt kein Gefühl, brachte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger die Stimmung vieler Genossen im Gespräch mit den OÖNachrichten auf den Punkt. Zu viele Unwägbarkeiten gibt es, von der Beteiligung angefangen bis hin zur Mobilisierungskraft der Kandidaten und der tatsächlichen Stimmung an der Basis.

Sicher ist nur, dass die Siegerin bzw. der Sieger des Mitgliedervotums am 3. Juni bei einem Parteitag von den Delegierten zur Parteichefin bzw. zum Parteichef gewählt werden wird. Es wäre der Abschluss einer basisdemokratischen Befragung, die einige Turbulenzen mit sich brachte. So bewarben sich anfangs gleich 73 Kandidaten, von denen schließlich nur drei übrig blieben.

Andreas Babler, der dritte Kandidat, könnte am Ende auch dann ein Sieger sein, wenn er nicht Erster wird. Denn mittlerweile fordern viele, dass er künftig in der Partei eine stärkere Rolle spielen soll – unabhängig von seiner Platzierung beim Votum.

Die Kandidaten: Wer sie unterstützt und was von ihnen zu erwarten ist

Pamela Rendi-Wagner

"Die Zeit der internen Selbstbeschäftigung wird bald vorüber sein." - Aus SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sprudelt die Zuversicht. Bild: APA/Florian Wieser

Seit November 2018 ist Pamela Rendi-Wagner (52) Vorsitzende der SPÖ – aber unumstritten war sie nie. Auch nach einer Vertrauensabstimmung durch die Parteibasis im Frühjahr 2020, in der 71 Prozent für sie als Vorsitzende stimmten, saß sie nicht lange fest im Sattel. Kritisiert wurde vor allem, dass die SPÖ in Umfragen trotz der Turbulenzen in der ÖVP nicht besser dastand bzw. -steht.

Zu Unterstützern Rendi-Wagners zählen vor allem der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, Gewerkschafter wie Rainer Wimmer und Alois Stöger und zahlreiche SP-Frauen. Auch Ex-Kanzler Franz Vranitzky und Ex-Bundespräsident Heinz Fischer sprachen sich für Rendi-Wagner aus.

Hans Peter Doskozil

"Die ÖVP sollte lernen, sich mit der Oppositionsrolle abzufinden." - Aus Hans Peter Doskozil ebenso. Bild: APA/Tobias Steinmaurer

Innerparteilich gilt Hans Peter Doskozil (52) als Gegenspieler von Parteichefin Rendi-Wagner. Die schwelende Auseinandersetzung führte zum aktuellen Mitgliedervotum. Doskozil, seit Februar 2019 burgenländischer Landeshauptmann, steht in der SPÖ unter anderem für einen härteren Kurs in der Migrationsfrage.

Zu Doskozils Unterstützern zählt Ex-Kanzler Christian Kern, den Doskozil für sein Team ankündigt. Auch Oberösterreichs SP-Chef Michael Lindner und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger sind pro Doskozil. Sie erwarten sich von ihm eine professioneller aufgestellte Politik. Gegner Doskozils bekritteln seine Querschüsse gegen Rendi-Wagner.

Andreas Babler

Babler warb in Wels um Stimmen für Befragung. Bild: APA/Tobias Steinmaurer

Er sei ins Rennen gegangen, weil es eine Alternative zu Rendi-Wagner und Doskozil brauche, begründete Andreas Babler (50) seine Kandidatur. Seit 2014 ist der gelernte Maschinenschlosser Bürgermeister von Traiskirchen. Trotz des Asyl-Erstaufnahmezentrums in Traiskirchen holte er mit seinem Plädoyer für menschliche Asylpolitik Ergebnisse über der 70-Prozent-Marke. Mit seinen Forderungen u.a. nach einer 32-Stunden-Woche zählt er zum linken Flügel der SPÖ.

Babler hat an der Basis daher in der Parteilinken viele Unterstützer, für ihn ausgesprochen haben sich unter anderem Ex-Sozialminister Erwin Buchinger und Ex-SP-Landeschefin Birgit Gerstorfer.

Autor Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion Wolfgang Braun