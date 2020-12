Opposition fordert Nulllohnrunde für Politiker

SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried sprach sich am Samstag, wie sein Parteikollege Max Lercher, für ein Einfrieren der Politikerbezüge im nächsten Jahr aus.

Mit einem Antrag der Regierungsparteien dazu habe man eigentlich in den letzten Plenarsitzungen gerechnet, er kam aber nicht. Leichtfried hat jedoch die Hoffnung noch nicht aufgegeben: "Es ist immer noch möglich", meinte er in einem Statement gegenüber der APA, und plädierte für "breiten Konsens im Parlament".

Zumindest die FPÖ dürfte für den Konsens zur Verfügung stehen: Die Freiheitlichen schlossen sich der Forderung umgehend an: Eine solche Nulllohnrunde sei "im Corona-Jahr ein Gebot des Anstands gegenüber den hunderttausenden Menschen, die durch die Maßnahmen der schwarz-grünen Regierung finanzielle Einbußen erlitten haben", sagte Klubobmann Herbert Kickl in einer Aussendung. Der blaue Klubchef rief Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) auf, sich an dem "Schulterschluss" zu beteiligen. Die FPÖ will einen Antrag im Nationalrat einbringen.