Maßnahmen an Schulen werden verschärft

Die Entscheidung fällt heute, in allen Bundesländern bis auf das Burgenland sind die Kriterien für Stufe 3 des Schulsicherheitskonzepts aber bereits erreicht oder annähernd erreicht (risikoadjustierte Inzidenz über 200, Intensivstationen zu mindestens 20 Prozent ausgelastet). Das bedeutet, dass Schüler und Lehrer in der Oberstufe wieder durchgehend Masken tragen müssen. Schulveranstaltungen dürfen nicht mehr stattfinden, auch Unterrichtsangebote von externen Partnern werden gestrichen. Elternsprechtage müssen digital durchgeführt werden.

Die Zahl der positiven Tests an den Schulen ist deutlich gestiegen: Montag und Dienstag wurden ohne Wien 1832 positive PCR-Tests gemeldet. Vier Schulen und 126 Klassen waren mit Stand gestern in Österreich (ohne Wien) geschlossen, am Freitag vorige Woche waren es lediglich 22 Klassen gewesen.